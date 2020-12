Kaupmehed jagavad soovitusi: kuidas jõuluostlemine võimalikult turvaliselt ära teha

Lihtne, kuid samas nii klientidele kui ka kaupmeestele selgust loov lahendus, mida Kaupmeeste liit soovitab, on paigaldada poe uksele silt maksimaalselt korraga ostlema lubatavate klientide arvuga – näiteks “Korraga on lubatud 10 klienti”. Iga müügisaali 100 meetri kohta tuleks arvestada 13 kliendiga. Seega võib 200 ruutmeetrises poes korraga olla 26 klienti, 50-ruutmeetrises poes 6 klienti jne.

Klientidel soovitab Kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil vältida kaupluste tipptunde ning annab selleks mõned nipid, mida tasub teada.

Toidupoodides käib enim kliente lõuna ajal ja pärast tööpäeva ehk vahemikus 12-14 ja 16-19

Kaubanduskeskustes ja kaubamajades on aga vaiksed päevad esmaspäev ja teisipäev.

Kesklinna poodides on üsna vähese klientide arvuga ka pühapäevad. Ehituspoodides on vaiksem aeg kõigil nädalapäevadel pärast kella 16

Tanklapoodides hommikust tipptundi hetkel ei ole, seega kohvi ja snäki võtmist ei pea eraldi planeerima

“Üldreeglina on kõikides poodides hommikud vaikne aeg, samuti viimased õhtused tunnid enne sulgemist. Soovitame külastajatel võimalusel teha oma ostud vaiksemal ajal.Õnneks on Eestis kaubanduspinda elaniku kohta väga palju ja on võrdlemisi lihtne sättida oste nii, et teisi inimesi ümber ei tungleks,” ütles Peil

Samuti soovitab Peil asuda juba nüüd jõuluoste tegema, sest jõulueelsel nädalal on alati poodides rohkem inimesi. Seega on turvalisem osta jõulukingid näiteks sellel nädalal, laupäeva hommikul või pühapäeva õhtul. Ja kindlasti tuleks ette panna mask, nii kaitseb ostleja ennast, teisi ja ja kaubandustöötajaid.

Lisaks andis Kaupmeeste liit kauplustele paar täiendavat soovitust, mis ei tulene valitsuse korraldusest, kuid aitavad üleliigseid kontakte vältida. Üheks võimaluseks nakkuse levikut vähendada on piirata poodides ja kaubanduskeskuste ajutistes lettides degusteerimist. “Söök ja jook meelitavad paratamatult inimesi degustatsioonileti äärde uudistama ning maitsmise ajaks tuleks ka mask eemaldada,” kommenteeris Peil. Samuti soovitab Kaupmeeste liit kaaluda aktiivmüügi piiramist ehk inimkeeli müügimeeste kadumist kaubanduskeskuste koridoridest kuni aasta lõpuni.