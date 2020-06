Kuidas raha säästmisega algust teha?

Eestis on kahjuks levinud elamine palgapäevast järgmise palgapäevani. Inimesi, kellel kuu lõpus on sääste, on vaid 25-30% elanikest. Meil ei ole tekkinud säästmisharjumust.

Säästa tuleks raha igakuiselt juba sellepärast, et tagada endale ja perele kindlustunne. See oleks justkui meelerahu fondi loomine. Esmalt tuleks vaadata üle oma kulud ning teha selgeks, kuhu raha kõige enam läheb ja kust on võimalik kulusid kokku hoida. Kui kulud üle vaadatud ja kärbitud, siis võiks teha endale eelarve, kus kirjas peamised kulud ja ühe reana olemas ka säästa planeeritud summa. Raha kogumisega alustamine tundub tihtilugu väga keeruline. Igakuiselt kasvõi 40-50 euro kõrvale panemine ja säästmine on väljakutse. Räägitakse, et harjumus tekib 6 kuuga. Kui sa suudad seda harjumust nii kaua hoida, siis hakkavad säästud ka kogunema.

Kui oled oma säästud pannud intressi teenima hoiusele, siis kindlasti tasub üle vaadata, kus pangas ja kui palju hoius sulle lisa teenib. Pankade intressid erinevad mitmekordselt. Kui vaadata raha kogumist eluaastate lõikes, siis nooremad inimesed koguvad kõige rohkem raha oma esimeseks eluasemeks. 20-30 aastaste seas on eluasemelaenu võtjaid kõige enam ning mida vanemaks saavad inimesed, seda vähem on laenukohustusi. Hoiustajaid on vanuseliselt enim 50+ vanuses.

Lapse tuleviku kindlustamiseks on Coop Pangal lastehoius, millele makstakse parimat intressi Eestis. Kogutava summa pealt makstakse aastas 2% intressi. Lastehoiuse avamisel paneb Coop Pank omaltpoolt hoiusele stardiks 50 eurot.

Meeles tasub pidada, et raha ei tee õnnelikuks, aga soodustab elada muretumalt.

