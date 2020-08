Levinumad vead, mida inimesed esimese kodu ostmisel teevad

Luminori partnersuhete juhi sõnul on esimese kodu ostmine tõsine pikaajaline otsus, mida tuleb hoolikalt kaaluda ja milles tuleb targalt tegutseda. „Kodu ostmiseks on alati hea aeg, kuid seda valides tuleb silmas pidada, et see vastaks sinu vajadustele. Vältida tuleks spontaanseid ja emotsioonidest lähtuvaid oste. Samuti tuleb kodu valimisel kaaluda kõiki plusse ja miinuseid, et ei peaks tagantjärele tehtud valikut kahetsema,” soovitab Jasinski ja toob välja levinumad vead mida kodu ostmisel tehakse.

Omaosaluse jaoks pole piisavalt raha

Tihtipeale on laenuga koduostjal liiga väikesed säästud. Luminori andmed näitavad, et enamasti on keskmine pere oma esimese kodu ostmiseks säästnud kuni 5000 eurot, kuid osta soovitakse kinnisvara hinnaga umbes 100 000 eurot. Isegi kui taotleda kodulaenu KredExi käendusega, peab omafinantseering olema vähemalt 10 protsenti, mis on 100 000 eurot maksva eluaseme korral 10 000 eurot. Selliste olukordade vältimiseks soovitab Jasinski alustada säästmisega varakult ja teha natuke eeltööd, et paika seada oma eesmärk ning vajaminev summa. Säästmise alustamiseks on võimalusi mitmeid, ent oluline on seda teha järjepidevalt. Samuti tuleb arvestada raha ka kinnisvaratehingu kulude katteks. Teisalt on võimalik hakkama saada ka väiksema sissemaksega, kuid see eeldab lisatagatise olemasolu.

Makstakse liiga palju

Selleks, et esimest kodu ostes mitte liiga palju maksta, tasub võrrelda väljavalitud kinnisvaraobjekti hinda teiste samasuguste maksumusega. Näiteks võiks külastada erinevate kinnisvaraportaalide lehekülgi ning võrrelda sarnase suuruse, seisukorra ja asukohaga eluasemeid. Samuti soovitab Jasinski alati pöörduda kinnisvarahindajate poole, kes vaatavad soovitava objekti üle ning koostavad võrdlustehingutel põhineva analüüsi ja aitavad seeläbi õiglase väärtusega kodu soetada. Alati peab meeles pidama, et müüjal võib hinna sees olla emotsioon ning seetõttu on väga hea kasutada objektiivse hindaja abi. Samuti on kinnisvara hindamisakti alati tarvis kodulaenu võtmisel.