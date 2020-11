Teadlane selgitab | Kolm lahendust, kuidas maski kandes prillid uduseks ei lähe

Kalda selgitab, et prillid lähevad siseruumides seetõttu uduseks, et välja hingates läheb hingeõhk maski ülaserva alt prillide alla. "Väljahingatav õhk on niiske ja niiskus kondenseerub prilliklaasil," selgitab Kalda

Kuidas seda vältida? Kalda pakub kolme lahendust.

Lahendus 1: katta prilliklaasid kondenseerumisvastase kattega (nagu on nt ujumisprillide siseküljel).

Lahendus 2: olla hästi soojas ruumis >30’C.

Lahendus 3: katsuda tihendada maski ülaserva, et õhk ei väljuks ülaserva ja näonaha vahelt vaid läheks täies mahus läbi maski riide. Viimane lahendus on ka meditsiiniliselt näidustatud, sest maski ja näo naha vahel liikuv õhk jääb filtreerimata.