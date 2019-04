Vabandage, ega te juhuslikult interneti eest liiga palju ei maksa?

Palju peaks maksma internet, olgu siis kaabliga või õhu kaudu? Hea on teada, et alati on mõni teenusepakkuja, kelle teenused maksava lihtsalt vähem. Ja see ei tähenda, et teenus peaks olema halvem – vastupidi: head asjad ei peagi olema alati kallid.

Internetikasutajaid on Eestis suisa 98% elanikkonnast. Ja igapäevaseid kasutajaid 88% tervest elanikkonnast. Loomulikult ei ole kõik löödud ühe vitsaga, vaid kasutus on erinev: on neid, kes kasutavad internetti ainult natukene, ja on neid, kes väga palju. Ja siis on ka selliseid, kes jäävad sinna vahele. Kas oled kunagi mõelnud, kus ja kui palju sina internetti kasutad ja ega sa kogemata liiga palju ei maksa?

Oled vähene kasutaja...

Sinu tarbimine piirdub uudiste lugemise ning väiksemamahuliste meilide saatmisega, kuid kasutad siiski internetti nii kodus kui ka liikumises olles. Ometigi tundub vana hea kaabliga internet ning selle eest küsitav kuni mõnikümmend eurot pisut priiskamisena. Pealegi ei saa seda kodust lahkudes kaasa võtta.

Milline oleks sinu jaoks kõige mõistlikum lahendus?



Oled keskmine kasutaja?

Keskmine internetikasutaja tunneb end ära järgneva kirjelduse järgi: mõnikord muusikastriiming-teenusest, teinekord mõne filmi vaatamine. Kindlasti tarbib keskmine internetikasutaja uudiseid ning sealhulgas uudiste videosisu. Ja loomulikult teeb ta ka natukene tööd. Oluline on, et sinu jaoks oleks nett kiire ning et sa ei peaks muretsema mahtude pärast. Kõlab tuttavalt? Just selline sa oledki, keskmine internetikasutaja.

Milline pakett sulle kõige paremini sobiks?



Oled väga suur internetitarbija?

Sinu kodus on juba täna piiramatu internet aga see tundub tegelikult pisut aeglane, sest vana kooli vaskkaabel seab omad piirangud? Kodus on netitarbijaid veelgi, sest netti kasutavad ka sinu lapsed ning kaasa. Sa vaatad rohkelt filme, lapsed peaaegu, et elavad Youtube’is ning muusika mängib striimingteenusest paralleelselt mitmes arvutis. Sa oled suisa nii suur netikasutaja, et võtad tavaliselt suveks veel maale eraldi paketi ning lepingu. Just selline sa oledki.

Mis paketti võiksid sina hinna kokkuhoiu mõttes tulevikus kasutada?



Nagu näed on tõesti võimalik saada kodune netipakett soodsamalt, kui sa seda võibolla täna saad. Tele2 kasuks räägib veel kõikide pakettide puhul asjaolu, et paketti saad muuta üks kord kuus täpselt nii, kuidas sa seda soovid.

Suur pluss on, et internetti saad kasutada ilma igasuguste kaablite ja juhtmeteta, lihtsalt ühenda ruuter vooluvõrku ja hakka surfama. Lisaks saad interneti endaga ka igale poole kaasa võtta. Ning samuti on oluline kiirus: Tele2 pakub igale kasutajale kõige kiiremat lahendust. Ja kui mõne konkurendi kiirus on võrdeline, on nende 4G pakettide maht jällegi piiratud.

Seega, kas tõesti on alati odavamad asjad halvemad kui kallid asjad? Mitte tingimata.

Muideks, õige netipaketi valik võib muuta Su elu palju mõnusamaks! Loe 3 lihtsalt soovitust, kuidas oma elukvaliteeti kasvõi juba täna muuta!