Anna võimalus ja ettevõtlikud koolinoored teevad kogukonnas asjad ära!

Pärast õnneliku lõpuga õnnetust Heimtalis, kus poiss läbi pehkinud silla vajus, otsustasid Heimtali Põhikooli 8. klassi noormehed Marcus-Sander ja Tanel teha koolimaja taguse jooksurajal oleva kehvas seisus silla asemel uus 10-meetrine ja meetrilaiune vastupidav sild. Tänavu septembris tegi õpilasesindus koolile ettepaneku tähistada traditsioonilist liikumispäeva prügijooksuga. 170 osalejaga jooksu käigus puhastati 45 kilomeetri jagu jooksuradu prügist, mida kogunes ühtekokku 1200 liitrit.

Saverna Põhikooli 6. klassi õpilaste eestvedamisel sai alguse projekt “Kiiged kooli”, eesmärgiga muretseda kooli juurde uued kiiged. Selleks korraldasid õpilased tuluõhtu, mille planeerimisse ning läbiviimisesse olid kaasatud kõik Saverna Põhikooli õpilased, õpetajad ja koolitöötajad, lisaks abistasid koolipere kohalikud ettevõtted ning lapsevanemad. Kevadeks on õpilased planeerinud juba uue tuluõhtu – sedapuhku on plaanis raha koguda päikesepaneelidega valgustite soetamiseks, et kooli staadionil saaks spordihuvilised kogukonnaliikmed palli mängida ka hämaratel õhtutel.

Kui soovid, et ka sinu kodukoha koolis selliseid vahvaid ja kogukonnale kasulikke tegevusi organiseeritaks, on koolil võimalus liituda Edu ja Tegu programmiga ning valida sobiv metoodika ettevõtlikkuse arendamiseks ja ettevõtlusõppe rakendamiseks. Tutvu võimalustega SIIN.