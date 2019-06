Biofire süütegeeliga suvesse: see on looduslik ja ohutu

Biofire süütegeel on loodust, ohutust ja tervist tähtsaks pidav naftakeemiat mittesisaldav alternatiiv süütevedelikele ning teistele süütamiseks mõeldud materjalidele. Geel süttib hetkega ja puudub plahvatusoht, mis teeb süütamise eriti mugavaks. Kõik ettevõtte tooted baseeruvad bioetanoolil!

Geeli on mugav kasutada – seda tuleb otse pakendist grillsüte või ahju- ja kaminapuude vahele panna ning seejärel süüdata. Konsistentsilt tarretist meenutav geel süttib hetkega ja on praktiliselt lõhnatu. Käsitsemisel on oluline seegi, et kui pakend peaks lahtise korgiga ümber kukkuma, ei valgu geel pakendist välja nagu vedelik.

Geeli põlemisel ega põlemisprotsessi tagajärjel ei teki ohtlikke jääke, toidule ei jää kõrvalmaitset, geel põleb täiesti lõhnatult ning on sihtotstarbelisel kasutamisel 100% ohutu. Põlemise käigus eraldub ainult silmale nähtamatu kogus vett. Seega on tegemist ideaalse abivahendiga grilli süütamisel, sügisest alates aga ahju või kamina süütamisel. Süütevedeliku pudeli peab pärast grillihooaja lõppu hoiule panema, Biofire geel saab aga sügisest jätkata tööd kamina- ja ahjupuude süütajana.



Soodne ja moodne ka matkal

Pooleliitrine geel maksab kolm kuni neli eurot ja seda saab kasutada mitu korda kauem kui teisi süütematerjale. 500 milliliitrist jätkub ahjude puhul 25–40 süütekorraks. Ahju süütamisel piisab korraga 10–20 milliliitrist. Kõigest 20 senti üks süütekord!

Ahju ja kamina süütamisel geeliga on väga oluline see, et puudub plahvatusoht, kuna geelist ei eritu lendlevaid aure ning geel ei ole põledes voolava iseloomuga.

Matkahooaja alguses on oluline teada, et Biofire toodab ka matkageele mugavas 250-milliliitrises pakendis. Matkageel on sobiv abiline tule süütamisel ja toidu soojendamisel looduses. Matkageelile on tootja suutnud anda veel pikema põlemisaja, mis tähendab, et ka märja materjali süütamine on lihtne.

Geeli on proovinud ka Eesti Grilliliit, mis on andnud tootele oma märgise ja soovitab seda kasutada. Eesti Grilliliidu asjatundjad pole kunagi varem ühtegi geeli ega süütevedelikku soovitanud.

Biofire OÜ on Eesti Kaitsetööstuse Liidu liige ning teeb koostööd Eesti kaitseväega, et ka militaarvaldkonnas algaks üleminek vedelpiirituse kasutamiselt geelkütusele.

Kaitsevägi kasutab toidu soojendamiseks välistingimustes vedelpiiritust. Vedelpiirituse kasutamine toob aga kaasa põletusõnnetusi, selle kasutamine on ebamugav ja toidu soojendamine võtab kaua aega. Geelkütust kasutades oleks 95% vähem põletusõnnetusi, kasutamine oleks äärmiselt mugav ja vee keemispunkti saavutamisele saab vastu ainult gaasipõleti. Kaitseväele loodav geel on täiesti uudne ning erineb ettevõtte kahest kasutusel olevast geelmassist.

Idee sünd

Idee taolist geeli toota tekkis Biofire OÜ osanikul Urmas Habakukel ühel talvehommikul, kui ta kaminapuid süüdates oli ära põletanud hulga ajalehti ja süütekuubikuid, kuid tuli ei süttinud. Kaminapuud süütas hoopis lapse visatud šokolaadipaber, mis järsku süttis, sulas puudele ja pani need põlema. Isal tekkis mõte, miks ei võiks olla head, mugavat ja ohutut vahendit tule süütamiseks nii grillil, ahjus kui kaminas. Nii sündis koostöös Martin Netziga Biofire, mille geel sai telekonkursil „Ajujaht” teise koha.

Tootele omanäolisi tellijaid leidub

Ettevõte toodab ka nn white label tooteid, mis tähendab, et pakend tuleb teise ettevõtte-tellija näoga, sisse läheb aga kvaliteetne Biofire süütegeel.

Juuli lõpus on turule tulemas spetsiaalne Briketipoiste briketi süütamiseks mõeldud geel. Briketipoisid toodavad kvaliteetset puitbriketti ja pelleteid.

Biofire süütegeel on Eestis saadaval järgmistes kohtades: Olerex AS, COOP, Keila TÜ, Grillimaailm, A1000Market, Maxima, Foodmood.ee, Selver (11.06.2019–17.06.2019) ja väiksemad poed üle Eesti.

Projekt: EAS Starditoetus