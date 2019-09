DELFI TV SELGITAB | Antibiootikumideta kasvatatud kana? Ilusale märgisele vaatamata pole Talleggil ravimitest pääsu

See, et loomi ravitakse, pole muidugi uudis. Tööstuslikus lihatootmises on antibiootikume juba aastakümneid kasutatud, tihti kergekäeliselt, ergutamaks karjade kasvu või kompenseerimaks puudujääke loomapidamise sanitaarses pooles. Antibiootikumide liigkasutamine aga kasvatab bakterite vastupanu ja ravile allumatud bakterid levivad farmidest lisaks lihatarnele ka väetiste kaudu keskkonda. Kui midagi ei muutu, on ekspertide sõnul aastaks 2050 kümned miljonid inimesed surmasuus.

Viimastel aastatel on Euroopa Komisjon asja aga ette võtnud, piirates lihatööstuse vaba voli antibiootikumide kasutamisel. Ka kodumaine lihabränd Tallegg on tulnud turule antibiootikumideta kasvatatud kanalihaga. Põhjus, miks just linnukasvatus initsiatiivi näitab, on lihtne: broilerite elutsükkel on napilt üle ühe kuu. See on piisavalt väike aken, et loomade haigestumist vältida.

Vastava süsteemi loomine on täiesti elementaarne, arvestades kasvavat survet lihatööstusele, ent Talleggi tootevalikus on ohtralt ka tooteid, mis ei kanna "antibiootikumideta kasvatatud kana" märgist. Lähemal vaatlusel selgub, et kõlav lubadus ei laiene tervele tootmistsüklile. Miks nii?

