DELFI TV SELGITAB | Tark tangib pühapäeviti? Kuidas Eesti kütusesõjas ellu jääda

Piia Osula reporter Kadri Nikopensius Delfi TV monteerija Georg Madis Puhm

+1 VEEL RUS 33

Levib müüdimõõtu arusaam, et kui nafta maailmaturu hind tõuseb, siis tõstavad meie tanklaketid kohe hindu, ent kui see langeb, siis pole seda kusagilt näha. Nõnda hoitakse mootorikütuse hinda kunstlikult laes. Uurime, kas see teooria peab üldse vett ja kuidas täpselt kujuneb Eesti tanklates kütuse hind.