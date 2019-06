VIDEOSPIKKER | Mürk meie koduaias: milliste vähki tekitavate vahenditega pritsitakse teeäärseid ja põlde?

Poleemikale lisab hoogu see, et eelmisel sügisel otsustas California kohus USA-s, et umbrohutõrjevahendid põhjustasid ühel mehel verevähki haigestumise ning vastutav keemiatööstuse gigant Monsanto peab mehele maksma 289 miljonit dollarit kahjutasu.

California kohus leidis ka, et Monstanto teadis, et umbrohutõrjevahendid Roundup ja RangerPro on ohtlikud, kuid ei teavitanud sellest tarbijaid, vahendas mullu BBC.

Ka Eestis on glüfosaati sisaldavatele preparaatidele kehtestatud kasutamiskeeld koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses.

Uuri kõmuliste taimekaitsevahendite tausta lähemalt videost!

Video ilmus esmakordselt 2018. aasta oktoobris, Monsanto kohtuotsuse valguses.