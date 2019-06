DELFI VIDEO | Mida peab kindlasti puu- ja juurviljade pesemisel silmas pidama, et neilt mürgised ained eemaldada?

Hiljuti selgus riigikontrolli raportis, et kauplustest jõuavad inimesteni ohtlike taimekaitsejääkide jääkidega puu- ja juurviljad, vaatamata sellele, et veterinaar- ja toiduamet ning maaeluministeerium teevad pestitsiidide jääkide osas järelvalvet. Kontroll on väiksem inporditavatel puu- ja juurviljadel, kodumaiseid ja ökotooteid seiratakse tihedamalt.

Riiklike institutsioonide kõrval on aga kõige suuremaks vastutajaks enda tervise eest ikkagi inimene ise. Väga oluline roll toidu puhtuse juures on selle pesemisel. Internetis ringleb lõputuid soovitusi, kuidas "õigesti" puu- ja juurvilju pesta, alustades äädika- ja soodalahusest, lõpetades nõudepesuvahendiga üle harjamisega. Uurisime Eesti toiduspetsialistidelt, kuidas siis ikkagi kõige efektiivsemalt vilju pesta.

Eesti maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professori Mati Roasto sõnul vähenevad jooksva kraanivee all korralikult pestes toiduohutusega seotud riskid.

Vaata lähemalt juba videost, mida peaks kindlasti toidu pesemisel silmas pidama!