KUULA | Ekspert: üürile andmine ei ole rahvussport, see ei ole raha parkimine kinnisvaras, see on ettevõtlus!

Eksperdi sõnul on maakleril rohkem infot, samuti omab ta ligipääsu erinevatele filtritele, kust saab kontrollida üürniku tausta. “Maakleri kaudu on tagatud turvalisus, kindel üürileping. Samuti pannakse tähtsamad punktid lepingusse kirja.” Saksing toonitab, et kuna üürisuhe on alati pikem kui ostu-müügi suhe, tuleb üürnikult võtta kindlasti tagatisraha. “Võimalik on juurde teha vastutuskindlustus. Käiku lähevad ka viivised, kui raha õigeaegselt ei tasuta. Korteri väljaüürimine ei ole mitte kunagi riskivaba tegevus. Meeles tuleb pidada, et vahendustasu maksab alati üürileandja!” toonitab ta.

Kõigest täpsemalt on võimalik kuulata saatest “Raha ja ruutmeetrid”!