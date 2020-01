KUULA I Kui raske või kerge on saada eluasemelaenu aastal 2020?

Kui võtta eluasemelaen, siis võib arvestada, et kuni 50% sissetulekust võib kuus kuluda laenudeks. Laenusaaja seisukohast tuleks olla avatud ja aus pangaga, et pank saaks analüüsida, millist laenukohustust jõuab laenusaaja omada. Seda selleks, et tulevikus ei tekiks pangaga ebameeldivusi.

Igal inimesel võiks olla olemas 6 kuu puhver, mis aitaks keerulistes olukordades toime tulla või see on kogutud näiteks uue kinnisvara sissemaksuks.

Kui hakata eluasemelaenu taotlema, siis on soovitus küsida pakkumisi kõikidest pankadest, sest laenutingimused on igal pangal erinevad. Kindlasti tasub mõelda ka sellele, et samas pangas tuleb järgmised 20-30 aastat oma rahaasjadega tegeleda.

Alanud 2020. aasta tõotab tulla hea kinnisvara aasta, kuid arvestada tuleb selleta, et kodu tuleb osta siis, kui seda vaja on! Esialgsed kulud laenuvõtmisel on suured (lepingutasud, hindamisaktid jne), millega tuleb kohe alguses arvestada. Kui laenusaajal on olemasolevad kohustused, siis kohustuste makseajalugu peab olema panga silmis korrektne.

Intressimarginaal on alati hästi presonaalne, aga 2019 aasta turu keskmine intressi tase oli 2,2% - 2,5 %.

27. jaanuarist algab LVM Kinnisvaral koostöös ühe Eestis tegutseva pangaga tutvumisnädal, kus uue kodu välja valinud inimestele pakutakse laenulepingut 0 eurose tasuga! See on arvestatav kokkuhoid. Millise pangaga on tegu?

