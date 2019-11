KUULA | Pole üldse paha! Kinnisvaramaakleril võib kuupalk olla parem, kui peaministril!

Fakt, et Tallinnas teeniv maakler teenib rohkem, kui mujal Eestis - ei vasta tõele. Vahel need maaklerid, kes tegutsevad Tartus või Kuressaares võivad vabalt Tallinnas tegutsevale maaklerile silmad ette teha. LVM Kinnisvaras on maakleril keskelt läbi 2000-2500 euri netopalk, see eeldab 3-4 objekti müüki kuus.

Klassikaline maakleritasu on 5% müügihinnast, turul keskmiselt 3-4%. Projektimüügi tasu 1-2 %. Esimesel aastal võib kuus keskmiselt teenida ka 3000-4000 euri. Tippmaaklerid, kes teevad kuus 6-8 tehingut, teenivad sellega 8000-12000 euro netos puhtalt kätte.

Kinnisvaraturul peab olema läbipaistvus, et kliendid näeksid avalikult maaklerite profiili, kellega on tegemist. Kas tegemist on kutselise maakleriga, kui kaua on turul tegutsenud, tehtud tehingute arv, klientide tagasiside-rahulolu. Kõik see läbipaistvus muudab ka klientide suhtumist maakleritesse.