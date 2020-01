KUULA | Põnev teada! Kui palju maksavad Eesti kallemaid korterid ja kes neid ostab?

Reeglina jäävad kallid korterid uusarendustesse ning nende ostjaks on üldiselt mõni ettevõte. Tegemist võib olla investeeringuga, mis jääb näiteks Tallinna vanalinna või sadama piirkonda. Korterite kalliduselt on Tartu teisel kohal, seal on müügis korter hinnaga 493 000 €. Piirkonnaks on südalinn, kus on kõrgemad hooned. Tartu uued ja kallid projektid on Karlova ja Kesklinna piiri peal.

Kolmas koht läheb Pärnu linnale, kus on müügis objekt hinnaga 360 000 €. Pärnu uusarenduse hinnad rannapiirkonnas jäävad 3500 - 4000 euro vahele ruutmeetri eest. Kuressaares võrreldes eelnevate aastatega on 2019 aastal kõrgemad hinnad. Hinnatud piirkond on Lossi ümbruses, kesklinnas ja spaade ümbrus. Tehingu hinnad jäävad 150 000 - 200 000 euro vahemikku.

Väga hea tulemuse tegi Rapla. Rapla elamuturg on väga aktiivne, ta on Tallinnale lähedal ja elukeskkond hea.