Andres Parmas: õigus vabadusele annab kindlustunde, et Eestis võib igaüks kartmatult mõelda, öelda ja tegutseda

Põhiseaduse 100. sünnipäeva puhul tutvustab riigi peaprokurör Andres Parmas põhiseaduse 20. paragrahvi, mis ütleb, et igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele ning vabaduse võib inimeselt võtta ainult seadusega ettenähtud juhtudel.

Õigus vabadusele on üks olulisemaid põhiõigusi, mille eesmärk on kaitsta meid meelevaldse kinnipidamise eest. Teame ajaloost perioode, kus vabaduse võis kaotada üksnes selle eest, et julgesime mõelda ametlikust tõest erinevalt. Selliste sündmuste kordumise vältimiseks nähakse põhiseaduses ette need erandlikud juhud, mille puhul on vabaduse võtmine õigustatud.

Põhiseaduse aasta sündmusi saab jälgida ka põhiseaduse 100. sünnipäevale pühendatud veebilehel.

Projekt valmib Delfi ja justiitsministeeriumi koostöös.