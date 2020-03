Anneli Ohvril: loodussäästlikkus tagab parema elukeskkonna meile ja meie lastele

Põhiseaduse 100. sünnipäeva puhul tutvustab maailmakoristuse eestvedaja Anneli Ohvril põhiseaduse viiendat paragrahvi, mis ütleb, et Eesti loodusvarad ja -ressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult.

Inimesed on harjunud mõtlema, et võime kasutada loodusressursse oma äranägemise järgi, kuid tegelikkuses on need ressursid piiratud. Sellest, kuidas me oma loodusvarasid ja -ressursse hoiame ja taastame, sõltub see, millise Maa jätame tulevastele põlvedele.

