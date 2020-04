Daniel Levi Viinalass: Eesti kodanikuks olemine annab võimaluse näha maailma ja panustada riigi käekäiku

Põhiseaduse 100. sünnipäeva puhul tutvustab muusik Daniel Levi Viinalass põhiseaduse 8. paragrahvi, mis ütleb, et igal lapsel, kelle vanematest üks on Eesti kodanik, on õigus Eesti kodakondsusele sünnilt.