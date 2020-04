Liisa Pakosta: Erinevustest hoolimata peavad kõigil olema võrdsed võimalused Kasulik.ee RUS

Põhiseaduse 100. sünnipäeva puhul tutvustab soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta põhiseaduse 12. paragrahvi, mis ütleb, et kõik on seaduse ees võrdsed. Võrdsus tähendab, et kedagi ei tohi halvemini kohelda näiteks rahvuse, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, veendumuste, sotsiaalse seisundi ja muude tunnuste tõttu.