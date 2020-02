Põhiseadus kui tasakaalustav väärtuste kogum

Me nimetame põhiseadust seaduseks, ometi on ta olemuselt eelkõige väärtuste kogum, mille võtmesõnaks on tasakaal: riigi institutsioonide tasakaal ning inimeste õiguste ja vabaduste tasakaal. Põhiseadus on elav dokument, mille väärtuste mõtestamisega saame iga päev hakkama. Kohtud mõistavad õigust põhiseaduse mõttest lähtuvalt, riigiasutused täidavad neile põhiseadusega antud ülesandeid ning inimesed kasutavad oma õigusi ja vabadusi.

Kaalujad

Põhiseaduse keskmes on alati olnud inimene - olgu Eesti Vabariigi kodanikuna, rahva esindajana või indiviidina. Seetõttu võib põhiseaduse kõige väärtuslikumaks osaks pidada selle teist peatükki, kus loetakse üles inimese põhisõigused ja ­vabadused ning kohustused. Mõned õigused ja vabadused - näiteks õigus elule - on absoluutsed, kuid enamik õigusi ja vabadusi on loomuldasa tasakaaluharjutused: nagu kaalukiigel, kus ühele või teisele poole nihkumine tagab lõpuks tasakaalu. Samamoodi on meie õiguste ja vabadustega. Iga inimese vabaduse ja õiguse piiriks on teise inimese vabadus ja õigus. Selle tasakaalu leidmine on inimesele kui ühiskondlikule olendile omane ja ellujäämiseks vajalik. Kunagi ammu aeti tasakaalu eirajad karjast minema ja neid ootas hukk. Tänapäeval lõppevad sellised konfliktid kas ajaleheveergudel, kohtulaua ees või halvemal juhul koolimaja nurga taga verise huulega.

Ega asjata nimetata väga paljusid põhiõigusi ja vabadusi igaüheõiguseks. See tähendabki sõna otseses mõttes, et igaühel võimalik seda õigust või vabadust kasutada ja kohustus lubada teistel sama teha. Kõigil on ühtaegu õigus inimväärikusele ja sõnavabadus. Minu sõnavabaduse piir jookseb seal, kus on kaaskodaniku inimväärikuse valulävi. Me kaalume neid vihte iga päev oma sees, õpetame neid lastele, lepime neis kokku töökaaslastega ja peame neist kinni jalgpallimängus. Teeme seda, sest oleme sama väärtusruumi jagava kogukonna liikmed. Me ise oleme oma põhiõigust esimene garant ja rakendaja, kuid muidugi on riigi institutsioonidel ja seadusruumil oluline roll, et inimesed saaksid oma õigusi ja vabadusi ka tegelikult kasutada.

Kaaluvihud