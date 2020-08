Raul Rebane: võitlus vaba sõna eest on võitlus vaba riigi eest

Põhiseaduse 100. sünnipäeva puhul tutvustab meedia- ja kommunikatsiooniekspert Raul Rebane põhiseaduse 45. paragrahvi, mis ütleb, et igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil ning tsensuuri ei ole.

Sõnavabadus ja tsensuuri puudumine on väga suured ja tähtsad põhimõtted. „Eestigi jaoks on vaba sõna ja vaba riik olnud suure osa ajast väga oluline, eriti okupatsiooni ajal, mil need olid suured idealistlikud unistused. Õnneks need unistused täitusid,“ selgitab Raul Rebane.

Vaba sõna tähendab õigust valida, millest me soovime rääkida ja millest mitte, samuti õigust anda tähendust, kas miski on hea või halb. „Viimasel ajal on jälle kasvamas surve vabale ajakirjandusele – on tekkinud soov, et saaks ette öelda, mida ja millise tooniga tuleb rääkida, aga see ei ole vabadus,“ märgib Raul Rebane ning lisab: „Albert Camus on öelnud, et vaba ajakirjandus võib olla hea või halb. Aga veel õigem on see, et mittevaba ajakirjandus on vaid halb.“

„Võitlus vaba sõna eest on võistlus vaba riigi eest – nii lihtne see ongi! Ja Eesti Vabariigi põhiseaduse 45. paragrahvis on need õigused fikseeritud,“ ütleb Raul Rebane.

Põhiseaduse aasta sündmusi saab jälgida ka põhiseadus 100 veebilehel www.pohiseadus100.ee.