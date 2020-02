Tänavu täitub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest

Sel nädalal käivitus põhiseaduse 100. sünnipäevale pühendatud lühivideote programm, mille raames avaldab justiitsministeerium igal nädalal ühe lühivideo, kus eri valdkondade esindajad avavad oma mõtetega üht põhiseaduse paragrahvi. Aasta lõpuni kestva lühivideote programmi avab president Kersti Kaljulaid, kes räägib põhiseaduse esimesest paragrahvist ning selgitab selle olulisust vaba ning demokraatliku Eesti Vabariigi toimimisel.

Põhiseaduse aasta suursündmuseks on 15. juunil toimuv arutelufestival, kui möödub täpselt 100 aastat esimese põhiseaduse vastuvõtmisest. Tegemist on Arvamusfestivali eelüritusega, kus arutletakse põhiõiguste ja kohustuste tasakaalu üle. Eelarvamusfestival on avalik üritus, kuhu oodatakse huvilisi osa võtma ja aktiivselt kaasa rääkima meie elu kujundavatel olulistel teemadel.

Ka 14.-15. augustil Paides toimuva Arvamusfestivali peateemaks on sel aastal inimeste põhiõigused ja vabadused.

Oktoobris kogunevad õigusvaldkonna spetsialistid üle Eesti Tartusse õigusteadlaste päevadele, kus tänavu asutakse arutlema põhiseaduse ja täpsemalt ka põhiõiguste teemal. Sellel üritusel annab justiitsminister üle Õiguse eest seisja auhinna, millega tunnustatakse isikuid, kes on andnud märkimisväärse panuse Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse.