Tiit Pruuli: Sinimustvalge lipp on ühtekuuluvuse sümbol, mida kanname uhkusega kaasas kõikjal

Põhiseaduse 100. sünnipäeva puhul tutvustab maailmarändur Tiit Pruuli põhiseaduse 7. paragrahvi, mis ütleb, et Eesti riigivärvid on sinine, must ja valge. Sinimustvalge on ka Eesti lipp, mis sündis 19. sajandil ja mille all on toimunud rahvuslik ärkamine ja iseseisvuse eest võitlemine.

Ennekõike on sinimustvalge lipp meie jaoks eestluse ja ühtekuuluvuse sümbol, mis on meiega kaasas kõikidel tähtsatel sündmustel nii kodus kui kodust kaugel.