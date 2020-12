Puust ja punaseks: kogu tõde Aliexpressi tracking’ust

Aliexpress Standard Shipping on hetkel üks kiiremaid ja usaldusväärsemaid transpordilahendusi. Saadetise teekond on jälgitav ja pakid tulevad enamasti ka lubatud ajaga (15–23 päeva) kohale. Vaatamata sellele võib teekonda jälgides tekkida erinevaid küsimusi. Miks Omniva ja Ali jälgimissüsteemid näitavad eri staatust, miks mõne paki kättesaamisel peab allkirja andma ja teisel mitte, miks osasid pakke ei saa jälgida, mida saab välja lugeda jälgimiskoodi tähtedest…? Loe kogu tõde AliExpressi tracking'ust!

Olen tellinud AliExpressist, aga pole oma pakki kätte saanud. Omniva süsteem ei näita midagi. Kust ma oma paki kohta infot saan?

Omniva süsteem hakkab paki kohta infot näitama sellest hetkest, kui saadetis antakse AliExpressi poolt üle Hiina Postile või mõnele teisele vedajale. Kui tähitud saadetise kohta ei ole eelinfot Omnivale saadetud, ilmub saadetis Omniva jälgimissüsteemis nähtavale ainult pärast kauba vastuvõttu ning kodeerimist Eestis ehk pärast seda kui paki andmed on Eestis sisestatud. Lihtsaadetiste kohta jälgimisinfot ei saadetagi.

Kui Sa ei ole oma AliExpressist tellitud kaupa kätte saanud, kontrolli kõigepealt, mida näitab AliExpressi enda jälgimissüsteem Sinu saadetise kohta.

Kui avad AliExpressist oma tellimused (My Orders), siis üldjuhul on iga tellimuse juures ka „Track Order“ nupp:

Sellele klikates avaneb info saadetise liikumisest. Sõltuvalt teenusest, millega müüja on paki teele pannud, saad selle teekonda jälgida kas ainult Hiinast väljumiseni või kuni kättetoimetamiseni Eestis.

Kuidas ma aru saan, kui kaugele saan saadetist jälgida ja kust ma selle kätte saan?

Postide vahel on kasutusel 13-kohalised vöötkoodid:

alguses on 2 tähte (AliExpressist jõuavad saadetised Eestisse üldjuhul kirjateenusena ning sel juhul on esimene täht U, L, või R)

seejärel 9 numbrit

lõpus on kahetäheline riigikood (selle riigi, mille posti kaudu saadetis Eestisse jõuab – nt CN, SG, TR, NL vms). Kui pakk tuleb Hiinast läbi mõne teise riigi, siis võib see seal mõnda aega seista ja saadetist tuleb seetõttu kauem oodata.



Kui vöötkood algab U-ga, siis peale lähteriigist väljumist selle teekonda rohkem jälgida ei saa – tegemist on lihtmaksikirjaga. Lihtmaksikirjad tuuakse Sulle postkasti või lähimasse postkontorisse (kui postkasti ei mahu). NB! Saad need tellida endale ka pakiautomaati!

Kui vöötkoodi alguses on L või R, on teekond kuni Eestis väljastamiseni jälgitav ning soovitame selleks kasutada Omniva kodulehel olevat saadetiste jälgimissüsteemi.

L-ga algav saadetis jõuab Sinuni ekspresskirjana, mille väljastamisel ei pea Sa allkirja andma. Ekspresskirjad tuuakse samuti Sulle postkasti või lähimasse postkontorisse (kui postkasti ei mahu). NB! Saad need tellida endale ka pakiautomaati!

algav saadetis jõuab Sinuni ekspresskirjana, mille väljastamisel ei pea Sa allkirja andma. Ekspresskirjad tuuakse samuti Sulle postkasti või lähimasse postkontorisse (kui postkasti ei mahu). NB! Saad need tellida endale ka pakiautomaati! R-ga algavad tähitud maksikirjad ning need väljastatakse ainult allkirja vastu postkontoris või kirjakandja/postikulleri vahendusel. NB! Välja arvatud juhul, kui oled selle tellinud endale pakiautomaati – sest ka neid saad tellida pakiautomaati!



Mu pakil on kaks koodi, üks neist 16-kohaline ja teine 13-kohaline. Kumb on õige?

Mõlemad on õiged, aga vaata 13-kohalist numbrit, see on postide vaheline vöötkoodi number ning just see jutustab Sulle palju Sinu saadetise iseloomu kohta.

Allolevas näites on postide-vaheline vöötkoodi number UH271122334TR. Kuigi allpool kuvab logistikaettevõte Yanwen ka oma 16- kohalist jälgimisnumbrit (LP001211944030365), näitab just 13-kohaline U-algusega vöötkood, et tegu on lihtmaksikirjaga, mida pärast lähteriigist väljumist saadetist enam jälgida ei saa. (Vaata vöötkoodi tähtede tähendusi ülalt).

Viimaseks sündmuseks ongi lähteriigist väljumine (“Departed country of origin”), mis tähendab, et saadetis on näiteks lennutranspordi ettevõttele üle antud. Eestisse jõudmine võib sel hetkel võtta veel aega päevi kuni nädalaid.

AliExpress saatis meili, et saadetis on juba postkontoris, aga Omniva ütleb, et ei ole. Kumb on õige?

Eestisse jõudnud saadetise puhul usalda Omniva jälgimissüsteemi ja Omniva infot. AliExpress räägib „kohalikku postkontorisse“ jõudmisest, Omniva süsteemis näed täpselt ka seda, millisesse konkreetsesse postkontorisse saadetis jõudnud on.

Kuigi AliExpress võtab sündmuste info samuti Omniva lehelt, tõlgendab see kohati sündmusi valesti. Näiteks võid saada AliExpressilt teavituse, et Sinu saadetis on jõudnud postkontorisse, kuid tegelikkuses on pakk alles jaotuskeskuses (üks etapp enne postkontorisse jõudmist, aga AliExpress nimetab seda samuti kohalikuks postkontoriks). Omniva lehelt üle kontrollides näed paki tegeliku asukoha.

Vaatame ühe ekspresskirja ehk et L algusega saadetise teekonna näidist, kus on näha ka sündmused peale Eestisse jõudmist.

Tähele tasub panna ka seda, et kui tracking-keskkonda tekib paki kohta esimene sündmus, mille asukohaks kuvatakse “Eesti”, tähendab see postimaailmas sageli seda, et saadetis on saatjariigi eksporditerminalist väljunud Eesti poole. See tähendab, et füüsiliselt Eesti pinnale jõudmiseks võib veel kuluda lennutranspordi puhul mitu päeva, laevatranspordi puhul mitu nädalat.