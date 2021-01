Lähima postiasutuse ja selle värsked lahtiolekuajad leiad Omniva kaardirakendusest

Eestis on üle 260 postiasutuse, mis eesotsas maakonnakeskustes asuvate postkontoritega pakuvad laia valikut postiteenuseid. Eesti Post kutsub üles tutvuma endale lähima postiasutuse asukoha ja lahtiolekuaegadega Omniva.ee/kaart lehel asuvas kaardirakenduses.

Postkontori või postipunkti lahtiolekuajad võivad muutuda

Eesti Postil on postkontoreid ja postipunkte kõigis Eestimaa valdades. Tulenevalt postiasutuste kasutuse populaarsusest on postiasutuste lahtiolekuajad piirkonniti erinevad. Värskeima info lähima postiasutuse lahtiolekuaegadest leiab leheküljelt www.omniva.ee/kaart.

Kaardirakenduses piisab kui vajutada „Näita mulle lähim“, misjärel kuvatakse sulle kõik lähimal olevad postiasutused, kirjakastid, pakiautomaadid. Kui soov on mõnda muud piirkonda uudistada, tuleb selleks vaid maakaart meelepärasesse punkti lohistada.

Koroonakriis on toonud kaasa palju ajutisi lahtiolekuaegade muudatusi

Eeskätt Harjumaal ja Ida-Virumaal kasvanud koroonanakatumiste tõttu on külmetushaiguste perioodil sagenenud ka postiasutuste lahtiolekuaegade ajutised muudatused. Seetõttu palub Eesti Post enne postiasutusse tulekut kindlasti lehekülje www.omniva.ee/kaart abil veenduda, et soovitav postiasutus on plaanitaval külastushetkel avatud. Meelepärase postiasutuse valimisel kuvatakse postiasutuse täpne aadress, avamisajad ja ajutiste muudatuste korral ka eriinfo.

Eesti Post

Kui lähim postiasutus on kaugemal kui viis kilomeetrit, toome postkontori tasuta sinuni

Piirkondades, kus postiasutus asub kaugemal kui viis kilomeetrit või kus kohalik postiasutus on ajutiselt suletud, toob Eesti Post postkontori teenused kliendile tasuta koduuksele, maksta tuleb vaid tellitud teenuse eest (näiteks postmargi ost või kirja ja paki saatmine).

Personaalse postiteenuse puhul osutatakse klientidele postiteenuseid kirjakandja vahendusel. Kirjakandja saab kliendi juures müüa postmarke, vormistada ajalehtede-ajakirjade tellimusi või panna kliendi eest kirjad ja pakid teele. Samuti saavad kliendid kirjakandja vahendusel tasuda oma arveid või võtta vastu pakke ja kirju.

Teenuse saamiseks tuleb Omniva kodulehel täita ankeet või helistada klienditeenindusse numbril 661 6616. Tellimuse vormistamisel tuleb märkida, mida soovitakse kirjakandja abil teha, mis kuupäeval, kellaajal ja mis aadressil. Seejärel võtab klienditeenindaja kliendiga ühendust ja lepib kokku teenindamise aja.