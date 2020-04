Air Baltic toob Hollandist ja Saksamaalt neli korda Riiga

Läti Välisministeeriumi palvele vastu tulles ja kooskõlas Läti transpordiministeeriumi loaga plaanib airBaltic teostada spetsiaalsed lennud Amsterdami-Riia ning Frankfurdi-Riia suunal. Iga lend mahutab kuni 140 reisijat.

Amsterdamist ja Frankfurtist Riiga tulevad lennud toimuvad 15., 22. ja 29. aprillil ja 6. mail. Lätis aga valitseb sarnaselt meile eriolukord ning võõramaalasena seal maandumiseks on vaja eriluba. Oma võimalusi saab uurida välisministeeriumi hädaabitelefonil +372 5301 9999 või võttes ühendust lähima saatkonnaga.

Lendudele on võimalik broneerida kohad eriolukorra puhul loodud telefoni kaudu +371 67207771. Lennufirma palub arvestada, et telefonikõne kaudu broneeringu teostamisel on vaja hoida käepärast oma passiandmeid. Juhul kui soovite kasutada lendu Riiast, peab Teil olema luba sisenemiseks vastavasse lennu sihtriiki.

AirBaltic palub kõiki reisijaid, kellel on haigestumise sümptomid, võtta ühendust Riia Lennujaama meditsiinilise personaliga, kes asuvad sektorites E ja C enne pagasi kättesaamist. Reisijad, kes saabuvad riiki viiruse poolt hõivatud riikidest,on kohustatud jääma kodukarantiini 14 päevaks.

7. aprillil otsustas Läti Vabariigi valitsus pikendada koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rakendatud meetmete kehtivusperioodi, mis puudutab reisipiiranguid ning rahvusvahelisi lendude peatamist. Kõik airBaltic’u plaanipärased lennud on peatatud kuni 12. maini, samuti on ajutiselt peatatud Eestist ja Leedust toimuvate lendude opereerimine.

Reisijaid, kelle on olemas broneeringud muudatuste poolt mõjutatud lendudele, saavad airBaltic’u käest personaalse e-maili, mis sisaldab ka pakkumist alternatiivsetele lennuliinidele.

Seoses muudatustega lennuplaanides saab lennufirma kontaktikeskus hetkel suurel hulgal telefonikõnesid ja kirju, seega palutakse võtta praegusel kiirel ajal airBaltic’uga ühendust juhul, kui plaanitud lend pidanuks toimuma paari päeva pärast. See võimaldab kõneühenduse neile klientidele, kes seda antud hetkel kõige rohkem vajavad.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

