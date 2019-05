Alkoholipoe müüja: pudelid peavad homsest peidus olema? Ma arvasin, et juulist...

Narva maantee alkoholipoes töötav Natalia Orjol arvas, et piirang algab 1. juulist, seetõttu saabuvad selle kaupluse aknakatted alles kuu pärast. “Aga mis siis saab, kui katteid ei ole?” sattus naine kimbatusse. Äreva olukorra leevenduseks helistas Orjol enda abikaasale, kellele pood kuulub, et asi üle kontrollida. Kuigi piirang algab homme, oli Orjolil kindel arusaam, et sellega on veel natuke aega. “Kes see välja mõtles selle reegli?” esitas ta retoorilise küsimuse.

Orjolil ja teistel kaupmeestel pole muretsemiseks aga põhjust. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) ei hakka poepidajaid kohe trahvima. „Kui kaupleja ei ole teinud vajalike ümberkorraldusi või on teinud seda ebapiisavalt, siis esmajoones küsime kauplejalt põhjendusi ja selgitusi,“ ütles TTJA peadirektor Kaur Kajak. „Meie soov pole kedagi karistada, vaid jõuda olukorrani, kus kaupleja täidab seadust ning muudatused täidaksid oma eesmärki. Samas, kui kaupleja on pahatahtlik ja ei tee TTJA-ga koostööd, siis peame käituma otsustavalt ja vajadusel ka ettevõtjat karistama.“

Tartu maantee alkoholipoes saab vaid ühe nupulevajutusega poe aknad ruloodega katta. Foto: Rauno Volmar

Tartu maantee alkoholikauplus oli piiranguteks aga juba valmis. Piisas vaid müüjalt Liana Ipolitovilt küsida piirangu kohta, kui ta otsis üles puldi ja ühe nupuvajutusega hakkasid poe suurtele akendele langema heledad rulood. “Meie oleme kenasti piiranguks valmis,” kinnitas Ipolitov. Sarnaselt Tartu maantee alkoholipoele on ettevalmistusi teinud agaralt ka suurkettide toidukauplused, kus on alkohoolsed joogid ülejäänud toodetest eraldatud.