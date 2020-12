Armas lugu | Visadus viis sihile. Lesk võitis huvitaval moel kena lotovõidu

Naise elukohaks on Happy Valley ning tema nimi ei ole avalikkusele teada. Ta ütles aga loto korraldajatele, et ta ei teadnud üldse alguses, et ta oli midagi võitnud. Võidusumma ehk peavõit oli 737 030 austraalia dollarit ehk enam kui 450 000 eurot. Ta läks nimelt piletiga tagasi poodi, kust ta selle ostnud oli.

Kauplus ei suutnud muidugi talle raha välja maksta. Nii saigi naine teada summa, mille ta oli võitnud.

"Ma lihtsalt läksin sinna ajalehte ostma ja lasin pileti skaneerida. Nad ütlesid, et nemad küll ei suuda sellist summat mulle maksta," ütles võitja. "Ma olen nende samade numbritega mänginud juba umbes 20 aastat ja nii igal nädalal. Alati olen mõelnud, et ükskord toovad nad suure võidu," lisas ta.

Ta ütles ka, et nende samade numbritega oli enne surma aastaid mänginud ka tema mees, õigemini paar üheskoos.

"Minu kadunud mees valis need numbrid aastaid tagasi välja. Ma isegi ei tea, miks just need, aga me oleme nendega sellest ajast alates mänginud."

Siis kasutas võitja s-tähega sõna, kirjeldades enda ja kõigi oma sugulaste 2020. aastat. "See (lotovõit - toim) aitab kõigil taas jalgele tõusta," lootis ta.

Proual on ka kindel soov, mida ta rahaga teha soovib. "Ma soovin osta majale uue aia ümber. Me oleme elanud seal 46 aastat ja ma olen alati uut aeda soovinud, lõpuks saan selle tehtud!" oli ta rõõmus.