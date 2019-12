Signe rentis umbes aasta tagasi Kreekas auto oma krediitkaardiga. Põhiliselt sõitis autoga hoopis tema sõber. Koos sõbraga reisile läinud Signe pidi rendi eest umbes 100 eurot juurde maksma. „Arvestades, et muidu maksiski nädalane rent umbes 100 eurot, siis oli see korralik juurdehindlus, millega me polnud arvestanud, ja ega meid selle eest ei hoiatatud. Tol hetkel oli vastik küll,” meenutab ta.