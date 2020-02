Autot ei pea kindlustuse sunnil remontima odavas kohas

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni laualt on viimasel ajal käinud läbi mitu kaebust, kus kindlustuspakkuja on tarbijalt eeldanud kõige odavama teenusepakkuja kasutamist, kuid komisjon on otsustanud tarbija kasuks, sest kõige odavama pakkuja teenuse kasutamine ei ole alati kõige mõistlikum.

Tänavu suvel tuli sõiduautoga BMW 320i ette kindlustusjuhtum ja klient soovis auto parandamist margiesinduses Inchcape Motors Estonia OÜ. Kindlustusepakkuja Gjensidige saatis tarbija aga remonti enda koostööpartneri juurde, kes pakkus margiesindusest tunduvalt soodsamat hinda. Madalam hind tulenes muu hulgas sellest, et kindlustusseltsi koostööpartner oleks sõiduki remondiks kasutanud n-ö B-varuosasid, mis on A-varuosadest tunduvalt odavamad.