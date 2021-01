Bigbanki juht jagab säästunippe: küsi oma tarbimis- ja kodulaenudele soodsamat intressi

Jõulud ja aastavahetus mõjuvad eestlaste rahakottidele eriti kurnavalt. Detsembrikuu jooksul nii süüakse kui kulutatakse enamasti rohkem kui ülejäänud aasta jooksul.

Seda, et ülekilodest vabanemine pääseb uusaastalubaduste hulka esimeste seas, näitab spordiklubide või sel aastal ilmselt vabaõhu-jooksuradade täituvus jaanuarikuus. Sel aastal kutsun üles aga võtma ette ka samme oma finantstervise parandamiseks. Seda saab teha ka mõistlike tegevustega, mitte ainult püksikummi pingutades.

Kõige lihtsam viis säästa raha mitte midagi erakordset tehes, on üle vaadata oma laenukulud. Võite üllatuda, kui erinevaid intresse erinevad pangad teile pakuvad. Kõige lihtsam on üle vaadata oma tarbimislaenude intressid. Samas tasub üle vaadata ka kodulaenu intressid, sest kui intressitase turul langeb, siis on võit kodulaenu makselt kõige suurem.

Tasub küsida

Pankadest tasub küsida olemasoleva laenu katmist uue odavama laenuga ehk refinantseerimist, et oma kulusid vähendada. Täna tehakse seda kõige enam just siis kui laenusummat suurendada soovitakse, aga mõistlik oleks selle peale mõelda ka kulude vähendamise soovi puhul.

Refinantseerimiseks tuleb teha laenutaotlus kõikidesse pankadesse ning vaadata, millist intressi pakutakse. Võib üsna kindel olla, et tulemuseks on see, et hakkate olemasoleva laenu eest vähem maksma ja jääbki rohkem raha alles.

Kindlasti ei peaks mitte kunagi võtma uut laenu, et tasuda eelmiste laenumaksete eest. See teeb probleemi alati hullemaks ja lahenduse raskemaks. Kui näiteks sissetulek on vähenenud või tundub, et laenumakseid on saanud liiga palju, tuleb reageerida kohe ning midagi ette võtta, sest edu saadab kiireid kohanejaid ja tegutsejaid.

Jaga laenud pikema perioodi peale

Kõige loogilisem on püüda vähem kulutada, kuid kuna tarbimisharjumusi on väga raske muuta, siis kukub see püüd ka kõige tihemini läbi. Kui tegemist on ajutise probleemiga, näiteks palga ajutine vähenemine seoses viirusepiirangutega, tuleb koheselt taotleda laenudele maksepuhkust. Kui laene on saanud liiga palju, tasub uurida nende refinantseerimist ja jagamist pikema perioodi peale. See teeb enamasti laenumakse mõistlikuks ja selle tasumise võimalikuks.