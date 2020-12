Circle K juht: millegipärast tundub külastajale, et väikepoodides maskikandmise kohustus ei kehti. Tulge ka tanklasse maskiga meie kõikide turvalisuse pärast

Veel aasta tagasi oleks sõnapaar „maskiga tanklasse“ tähendanud seda, et keegi kuskil on taas ööpimeduses otsustanud tankla kassat röövida. Täna on aga olukord, kus maskiga tanklasse on oodatud kõik. Seda seetõttu, et maski kandmise kohustus koroonaviiruse tõttu kehtib igal pool avalikus ruumis ning seetõttu ka tanklapoes.

Kahjuks on viimase nädala kogemused näidanud, et millegipärast külastajatele tundub, et väikepoodides maskikandmise kohustus ei kehti. Circle K teenindusjaamu külastades olen koos teenindajatega maske kandes olnud üldjuhul vähemuses. Vaadates ringi teistes väikepoodides sain aru, et see ei ole ainult Circle K eripära, vaid ilmselt on külastajatel tekkinud arvamus, et kui ma vaid "korraks hüppan sisse", siis maski pole vaja. Mis siis, et see ’korraks sisse’ võib kesta teadmata aja.

"Just seetõttu palun kõigilt, kes külastavad nii Circle K teenindusjaamu kui teisi väikeseid müügikohti – palun kandke maski ja pidage 2+2 piirangust kinni. Seda on vaja nii meie töötajate kui ka teie enda turvalisuse huvides. Meie hoolime oma klientidest väga ning loodame, et meile vastatakse samaga. Kui tanklasse, siis maskiga," seisab Kai Realo pöördumises.