Cleveron investeerib kümneid miljoneid, et katta Eesti pakiautomaatidega, kuhu saab ka toidukaupu tellida

Loodav pakiautomaatide võrgustik koosneb ühiskasutatavatest pakiautomaatidest, mis asuvad elamukvartalite, külakeskuste või ettevõtete juures, ning erapakiautomaatidest, mis on mõeldud eelkõige eramajade tarbeks. Kogu võrgustikku saavad kaupade kättetoimetamiseks kasutada kõik soovijad, nii suured ja väikesed ettevõtted kui ka talunikud. Plaani finantseerimiseks on Cleveron andnud KredExisse laenutaotluse.

„Oleme toidukaupade kättetoimetamist pakiautomaatide kaudu testinud juba üle aasta ja see on saanud inimestelt väga positiivse tagasiside. Koroona tõttu on nõudlus asjade kontaktivaba üleandmise vastu plahvatuslikult kasvanud. Inimesed ei taha käia riidepoes ja tellivad kaubad pakiautomaati. Toidukaupu aga tavalisse pakiautomaati panna ei saa. Ideaalne oleks lahendus, millega saab üle anda nii toidukaupu kui ka riideid ja mis on ka teenusepakkujatele ühiselt kasutatav. See on mugav ja kõigile soodsam, sest kõik asjad saab kätte ühest kohast."

Küti sõnul ehitab ja paigaldab pakiautomaadid Cleveron, kuid neisse saavad oma kaupu vedama hakata kõik ettevõtted. „Meie võrku saavad kasutada kõik - nii Eesti suurimad kullerfirmad ja e-poed, näiteks Selver või COOP, kui ka kohalikud talunikud või juustu- ning vorstitootjad, miks mitte ka Bolt ja Wolt."

Cleveron soovib pakiautomaadid viia inimestele võimalikult lähedale, et kontaktivaba e-poe kaupade üleandmine oleks võimalikult mugav ja ajasäästlik. Suuremad välipakiautomaadid võiksid paikneda näiteks büroohoonete või tootmisettevõtete juures, tehnoparkides, elamurajoonides ning valla- või külakeskustes. Need sobivad kohtadesse, kus elab või töötab üle 100 inimese ning kust inimesed alustavad või lõpetavad oma igapäevast töö ja kodukoha vahelist sõitu. Seetõttu teeb Cleveron üleskutse ettevõtetele ning valdadele, kes soovivad oma töötajate või vallakodanike igapäevaelu lihtsamaks ja turvalisemaks muuta - andke märku, kui soovite enda juurde avatud võrgu välipakiautomaati. Selleks tuleb saata kiri meiliaadressile cleveron@cleveron.com.