Confido kiirkliinikutes saab teha tasuta koroonaviiruse antikehade testi

Confido juhi dr. Kadi Lamboti sõnul on tänaseks inimesi, kes on võib-olla koroonaviiruse läbi põdenud endalegi märkamatult. „Viiruse sümptomid ja haiguse kulg on väga individuaalne ning osadel inimestel avastatakse viirus või antikehad alles nüüd, kui nad mõne muu probleemiga arsti vastuvõtule lähevad. Ka Confidos testime antikehade suhtes kõiki oma töötajaid ja patsiente juba alates eelmisest nädalast,“ ütles Lambot.

Erinevate uuringute põhjal põeb suur osa koroonaviiruse haiguse läbi kas väga kergete sümptomitega või üldse ilma sümptomiteta. Sellest ka inimeste soov ennast selles osas testida.

Lamboti sõnul võib olla teadmine sümptomiteta või kergel kujul haiguse läbi põdemisest oluline eeskätt nendele, kes kuuluvad riskirühma või kes puutuvad oma igapäevatöös kokku paljude inimestega. „Et inimesed saaksid muretumalt kodukontoritest tööle naasta, pakumegi kõigile tasuta kiirtestimise võimalust. Näiteks paljude ettevõtete personal puutub oma töös igapäevaselt kokku kümnete inimestega, mistõttu ei saa ükski ettevaatusabinõu olla liiast,“ ütles Lambot. Confidos on testimine kõigile tasuta. Kui ettevõtted soovivad testimist läbi viia kohapeal, tuleb neil tasuda ainult meditsiinipersonali kohaletuleku eest.

Confido Meditsiinikeskuses kasutatava SARS-CoV-2 antikehade kiirtestiga mõõdetakse IgM ja IgG tüüpi koroonaviiruse vastaste antikehade olemasolu ning test võetakse näpuverest. Negatiivse tulemuse korral ei ole patsient tõenäoliselt uue viirusega nakatanud, kuid positiivse tulemuse puhul on suur tõenäosus, et inimene on olnud mingil hetkel koroonaviirusega nakatunud.

„Ükski praegune test ei ole 100% kindel ning ka antud kiirtestiga ei saa me kindlalt väita, kas inimene on koroonaviiruse eest kaitstud või mitte. Seepärast soovitame positiivse testitulemusega patsientidel teha vajadusel lisaks kas test ninaneelust või veeniverest. Vastavalt sellele, millised antikehad positiivsed olid,“ selgitas Lambot rõhutades, et ka antikehade tuvastamisel peab inimene jätkuvalt järgima tänaseks elementaarseid isikukaitsemeetmeid. Pole ju siiani kindlalt teada, kas antikehad tagavad kaitse uute nakatumiste eest. Confido Meditsiinikeskuses teostatakse testimist meditsiinipersonali poolt koos põhjaliku nõustamisega.