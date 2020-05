Distantsõpe kui kättemängitud võimalus arendada lapses ettevõtluspädevusi

Distantsõpe nõuab erinevaid oskusi meilt kõigilt - vanematelt, õpetajatelt ning lastelt. Ettevõtluspädevustest tõusevad lisaks paljukäsitletud enesejuhtimisele ja autonoomsele motivatsioonile veel eriliselt esile emotsioonidega toimetulek, suhtlemisoskus ning ärivõimaluste nägemine. Varasem teadlik pädevuste toetamine ning õpilastele iseseisvuse ja otsustusvõimaluste andmine aitab neil praegu lihtsamini hakkama saada. Teistele annab kodus õppimine suurepärase võimaluse nende oskuste omandamiseks ja praktiseerimiseks.

Rasked olukorrad võimaldavad õppida oma emotsioonide juhtimist

Täna on paljudes kodudes ärevust rohkem kui varem, kuna me elus on palju teadmatust ja määramatust. Nende tunnetega toimetulek eeldab oskust oma emotsioone märgata, ära tunda ja nimetada, olla teadlik emotsioonide reguleerimise eri viisidest ja võimeline neid viise vastavalt olukorrale kasutama.

Lapsed ei oska igale oma emotsioonile nime anda ega saa tihti aru ka nende tekkepõhjustest. See on koht, kus saab last aidata temaga emotsioonidest rääkides ning neile väljundit otsides. Mäletan, kui mu poeg nelja-aastaselt mõistis, et see on just elevus, mida ta tunneb. Ta hõiskas: „Emme, ma olen nii elevil, see on nii hea tunne!" Laps peab olema teadlik ka tema sees olevatest pidurdusprotsessidest - et tal on olemas võime mõelda enne tegutsemist.

Tean koole, kus on loodud õpirahu klassid, mille eesmärk on anda õpilastele aega ja ruumi, et oma tegevust analüüsida. On ju selge, et terve klassi ees esitatud küsimus „miks sa seda tegid?" on retooriline (ükskõik kui tungivalt seda küsida) ja keegi ei hakka selle peale oma südant puistama ega end analüüsima.

Kõigis kodudes ei ole võimalust oma kooli- ja tööasjade tegemiseks eraldi ruumi leida. Kui täiskasvanutena näeme, et pereliikmed vajavad enam privaatsust kui hetkeolukord võimaldab, tuleb aidata lastel mõista, miks nad end ärrituvana tunnevad. Kui laps teab, et konfliktid võivad olla seotud sellega, et ta ei saa piisavalt üksi oma asjadega tegeleda, suudab ta paremini oma emotsioone reguleerida.