Ebaausad kaupmehed riskivad oma hea mainega

Hiljuti kirjutas Delfi Kasuliku portaal sellest, kuidas sotsiaalmeedias süüdistati tuntud ehituspoodi K-Rauta hindadega manipuleerimises. Tarbijad märkasid, et vahetult enne sooduskampaaniat tõsteti toote tavahind kõrgemaks, et kaupmees saaks näidata suurt ja kutsuvat soodustusprotsenti, kuid ei peaks rahaliselt kaotama. Ehituspood palus vabandust ja sõnas, et tegemist oli kõigest tehnilise probleemiga. Ent artikli tagasiside oli ometi väga suur. Nimetati mitut selliselt käituvat tuntud ehituspoodi, kuid ka teiste toodete müügiga tegelevaid kette.

Inimesed kirjeldasid ka olukordi, kus sooduskampaania raames tõsteti toote lõpphind tavahinnast isegi kõrgemaks. Klient soovis osta Fiskarsi lumelabidat, mis maksis 20.90. Klient nägi, et poes on kampaania, läks odavama hinnaga labidat ostma, kuid ennäe imet: nüüd maksis „soodushinnaga” labidas 24.99. Need on vaid mõned näited kümnetest lugudest, mida lugejad meile Eesti soodushindade kohta läkitasid.