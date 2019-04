Eesti majutusasutused on asunud Booking.com'i ahistavatest tingimustest mööda hiilima

Eesti hotellide ja restoranide liit (EHRL) teeb aga juba paar aastat kampaaniat, et majutuse pakkujad oma kodulehe kaudu kõige soodsamat hinda võimaldaksid, mis läheb broneerimisgigandi nõuetega otsesesse vastuollu, vahendab ERR Uudised.

"Book Directly" on tegelikult Euroopa katusorganisatsiooni kampaania, millest ka Eesti osa võtab. Tartus mitut hotelli pidav Verni Loodmaa möönab, et see läheb Booking.com'i kehtestatud reeglitega vastuollu, ent peab seda siiski õigeks. Eesti ettevõtted on nende üleskutsega ka üha julgemalt kaasa läinud.

"Booking.com ei ole viimasel ajal sellest probleemi teinud või oma kehtestatud reegli järgimist püüdnud tagada," nentis Loodmaa, lisades, et EHRL püüab omalt poolt harida tarbijat nii, et nood ettevõtte kodulehelt otse broneeringuid teeksid. Nõnda saab klient ka oma võimalikud erisoovid kindlalt ja otse ettevõtjale esitada.

See, et Booking.com'i vaste Google'is konkreetset majutusasutust otsides enne öömaja enda kodulehte esimeseks vasteks tuleb, peab Loodmaa paratamatuseks.

Iga öömaja pakkuja Booking.com'i ülemvõimu aga traagiliselt ei võta. Otepääl majutust pakkuva Nuustaku villa juhataja Veiko Võrk ütleb, et nemad oma kodulehel eraldi broneerimismootorit ei peagi, vaid on importinud Booking.com'i tehtu.