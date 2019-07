Eestist näpatud krediitkaardi andmetega osteldi Singapuri rõivakaupluses

“Pühapäeva hommikul ärkasin ja samast riidepoest oli laupäeva öösel ostetud minu kaardiga jälle 71 euro eest,” rääkis mees. Kui eelmine makse panga abil tühistati, siis see makse läks läbi. Ometi olid kliendi pangakaardi internetimaksed välja lülitatud.

Swedbanki krediitkaartide osakonna juht Kai Voore selgitas, et kui makse on broneeritud, ei aita ka internetimaksete sulgemine. Erinevus summade vahel tuli aga tõenäoliselt panga valuutade vahetustasust. Seega ei võetud mehe kontolt kaht erinevat summat maha. Kõigepealt broneeriti 69 eurot ja hiljem lisandus sellele valuuta vahetustasu.

"Kaardi kuritarvitamise ohu korral soovitab pank alati kaardi sulgeda. Kui kliendil on turvalised internetiostud välja lülitatud (st. internetitehingud ei ole lubatud), siis „klassikaline“ internetitehing ka läbi ei lähe, panga autoriseerimissüsteem lükkab selle tagasi. Küll aga kontrollitakse kaardi olekut, turvaliste internetiostudega liitumist, raha olemasolu ja muud säärast tehingu algatamise hetkel,” ütles Voore.

Kuidas kliendi krediitkaardi andmed jalutama läksid, pole selge. Mees ütles, et on internetis ostelnud vaid Ebay ja Amazoni keskkondades.

Pank kinnitas, et mehele on raha tagasi kantud. Olenevalt millise välismaa pangaga on tegemist ja mis staadiumis tehing on, võib pangal õnnestuda tehing tagasi kutsuda, kuid mitte alati.

“Kui kaardivaldaja pole antud tehingut sooritanud, palume kliendil esitada tehinguvaidlustus. Viimast on vaja, et pank saaks alustada juhtumi menetlusega,” rääkis Voore. Kui kohe selgub, et tegemist on pettusega, saab klient raha tagasi järgmise tööpäeva jooksul.