Eestlased saavad riigilt tagasi 147 miljonit eurot enammakstud tulumaksu! Paljud aga peavad lisaks maksma

„Tuludeklareerimine algab 15. veebruaril ja esimeste tagasimaksete tegemist alustatakse 26. veebruaril neile, kelle deklaratsioonid on korras,” ütles maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

Eelmisel aastal tulu saanud inimestest kasutas maksuvaba tulu:

ettenähtud mahus 41% ehk 400 200 inimest,

lubatust vähem 53% ehk 530 000 inimest ning

lubatust rohkem 6,8% ehk 68 500 inimest.

„Esialgsetel andmetel saavad eelmisel aastal ettenähtust vähem maksuvaba tulu kasutanud inimesed küsida tagasi kokku 147 miljonit eurot enammakstud tulumaksu,” rääkis Liivamägi. Ta lisas, et tegemist on eeldatava summaga, mis täpsustub pärast tuludeklaratsiooni esitamist, kui amet on arvesse võtnud ka mahaarvamised ja inimese enda poolt deklareeritavad tulud, nt üüritulu, kinnisvara müügist saadud tulu või ettevõtlustulu.

„Kokku peavad lubatust rohkem maksuvaba tulu kasutajad maksma juurde 13 miljonit eurot,” teatas Liivamägi. See summa võib väheneda selle võrra, kui on võimalus kasutada mahaarvamisi.

Iga inimene saab ise e-MTA rubriigist „Minu sissetulekud“ kontrollida, kui palju ta 2019. aastal maksuvaba tulu kasutas.“

Vaata selgitavast videost, kuidas kontrollida, kas sul on tulumaksukohustus või saad riigilt enammakstud tulumaksu tagasi: