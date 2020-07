Eestlased tahavad endiselt maastureid osta

Uut autot vajava eestlase esimene valik on tihtilugu linnamaastur. Põhjuseid selleks on aina rohkem.

„Linnamaastur ei välista enam keskkonnasäästu ja kokkuhoidu. Amservi müüduim mudel on endiselt Toyota RAV4, mis on ruumikas ning kütusetarbe ja hoolduskulude poolest väga ökonoomne sõiduvahend,” ütles Amservi juhatuse esimees Margus Nõmmik.

See tendents on iga aastaga süvenenud ja inimesed istuvad aina meelsamini kõrgematesse autodesse. „Vanematel inimestel on sinna mugavam istuda, mõned kliendid kiidavad paremat vaatevälja. Linnamaasturite trump on kahtlemata mugavus ja praktilisus.”