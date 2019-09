Enesearengut toetavad õhtukoolitused koguvad populaarsust

Kiirelt toimuvad muutused isiklikus elus ja karjääris võivad anda energiat ja inspiratsiooni, kuid tekitada ka ajutisi otsustamisraskusi, ebakindlust ja segadust. Seda võimendab veel veendumus, et oma murega ollakse teiste keskel üksi. Kindlasti ei saa aga olla juhus, et palju inimesi on sellisel puhul saanud abi praktilistest koolitustest, mis viivad võimalused otsijatega kokku. Ülemöödunud aastal osales täiendkoolitustel juba ligi 40 protsenti Eesti täiskasvanud elanikest.

Inimesele on loomuomane soov jagada oma rõõmu ja muresid ning kõike selle vahele jäävat. Üks võimalus on teha seda laiemalt koolitustel osaledes. Spetsialistide koostöös kokku pandud ja ennast aja jooksul tõestanud koolitused aitavad peale konkreetse otsitava lahenduse leida veel väärt kontakte ja ootamatuid lisalahendusi, mis viivad elukvaliteedi palju kõrgemale kui üksnes probleemi kõrvaldamine seda teeks. Inimesele saab selgeks, et oma otsingutes ei ole ta kunagi üksi, vaid samasugused peas keerlevad küsimused ühendavad tegelikult paljusid ning koos on lahendusteni jõuda lihtsam.

Eneseotsingud on sageli ka liiga laiad, et neid vaid ühte eluvaldkonda mahutada, olgugi et üks valdkond võib olla domineeriv. Igal juhul mõjutab üks teist. Oma küsimuste või paigalseisu põhjuste mõistmiseks ning edasise elu paremaks kujundamiseks on viimastel aastatel oluliselt suurenenud õhtukoolitustel osalemine. Ajajuhtimine, disainmõtlemine, ettevõtlikkus ja finantsvabadus, karjääri kujundamine, lapsevanema väljakutsed – need on vaid mõned näited populaarsust koguvatest koolitusest, mille huvilisi on aina rohkem ning millest on enamik inimesi vähemalt korra kuulnud.

Rikkaliku ajaloo ja koolitusalase kogemustepagasiga Tallinna Õpetajate Maja koolitusprogramm võtab sügisest täiesti uue suuna, et aidata tuhandetel olla õnnelikum, töökam ja enesega rahulolevam ning nad suudaks ammutada oma tegevustest suuremat mõtet ning panustada rohkem inimsuhete arengusse. Eesti ja vene keeles toimuvad õhtukursused sobivad hästi ka tegusale tööinimesele, kes soovib panustada enesearengusse ja tõsta elukvaliteeti. Julguse ja enesekindluse toomisel oma ellu saab parandada ka neid aspekte, mis pealtnäha parandamist ei vajagi. Ainuüksi Tallinna Õpetajate Maja koolitusprogrammist võtab igal aastal osa üle tuhande inimese, kellest lõviosa on senimaani olnud naised, olgugi et koolitused ei küsi sugu ning on täpselt sama kasulikud meestelegi.

Sügishooajal jagavad teadmisi mitu nimekat koolitajat, nende seas Rita Rätsepp, Kaileen Mägi, Mihkel Veinmann, Tiina Saar-Veelmaa, Jaanus Kangur, Margus Prangel ja paljud teised koolitusmaastiku tõusvad tähed.

Tallinna Õpetajate Maja koolitused jagunevad teemade järgi laias laastus kolme kategooriasse:

Psühholoogia ja eneseareng

Äri ja ettevõtlikkus

Esinemine ja suhtlemisoskused

Tallinna Õpetajate Maja ootab koolitustele kõiki ärksaid linnakodanikke end mitmesugustel teemadel täiendama, et jõuda suurema rahuloluni oma elus ja olla seeläbi ka õnnelikum. Koolitused, mis toetavad enesearengut, pakuvad meeldivat ajaviidet ning annavad võimaluse luua põnevaid kontakte.

opetajatemaja.ee/ajakava