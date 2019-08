ETTEVAATUST | LHV nimelt tulnud petusõnum röövis kliendilt 14 000 eurot

"Teame antud rünnakutest ning nende uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlus, mille raames uurime kõiki viimastel kuudel juhtunud analoogseid rünnakuid," ütles PPA keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Oskar Gross. Ta lisas, et juhtum on kõrge prioriteediga.

RIA intsidentide käsitlemise osakonna (CERT-EE) juht Tõnu Tammeri sõnul suhtleb amet sõltuvalt juhtumi eripärast nii panga, sideoperaatori, politsei kui ka õngitsuslehti majutavate ettevõtetega, et võimalikult kiiresti sellised pettused peatada.

"CERT-EE-le on viimase paari kuu jooksul antud sellistest õngitsustest teada mitmeid kordi kuus," nentis Tammer.

Tasub olla valvel

Kotkase sõnul suudeti juuli lõpus, kui petusõnumid ringlesid, suurema osa klientide kahju ära hoida tänu sellele, et kliendid pangale pettusest teada andsid.

"Küll aga tasub klientidel meile alati märku anda, kui märgatakse oma kontol kahtlaseid tehinguid," rõhutas ta.

LHV infoturbejuhi Tiit Hallase sõnul on viimasel ajal sagenenud petuskeemid ja nendes LHV brändi kasutamine. "Samuti on viimasel ajal ühe rohkem toimunud pettusi mujal kui e-posti teel, kus inimesed on ehk rohkem harjunud neid pettuseid märkama ja ära tundma," lisas ta.

"Omalt poolt teeme endast oleneva nii klientide teadlikkuse tõstmise osas, et sellisteks skeemideks valmis olla ning töötame välja meetmeid, et selliste pettuste ohvriks langenud inimeste kahjusid minimeerida," ütles Hallas.

Kuidas ennast selliste kelmuste eest kaitsta? Internetipanka sisse logides tuleb alati veenduda, et tegemist on ametliku pangakanaliga. Sellele viitab korrektne veebilehe aadress, toimivate linkidega ja korrektne lehekülg. Libalehe aadress on tavapärasest pikem ja lohisevam ning reeglina ei sisaldu nendes Eesti domeenitunnust .ee. Õngitsuslehe ülesse seadnud kurjategijad tahavad, et inimene sisestaks PIN-koodid, et sooritada samal ajal inimese eest ära tehing õiges pangas. Internetipanka sisenemisel ei tohi kunagi sisestada PIN2-koodi, mis on mõeldud vaid tehingute ja lepingute allkirjastamiseks. Kahtluste korral võib pöörduda panga poole kinnituse saamiseks, kas tegemist on õige sõnumiga. Oma Smart-ID või Mobiil-ID PIN-koode tuleb väga hoolikalt kaitsta ning alati veenduda, et telefonis enne kinnitamist näidatav kontrollkood vastaks interneti- või mobiilipanga lehel kuvatud koodile. Samuti tuleb veenduda, mis toimingut kinnitatakse. Petturid mängivad peamiselt inimeste tähelepanematusele. Kahjusid aitavad vähendada ka mõistlikud limiidid ülekanneteks.



Allikas: RIA, LHV