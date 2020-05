Ettevõtlike noorte pealekasv tagab maakondliku arengu

Elanikud, kes oma kodupaigas perspektiivi ei näe, ei soovi ka sellesse panustada ning seavad sammud keskuste poole. Võtmekohaks on mitmekesiste õpi-, vabaaja- ja töövõimaluste loomine, mis suurendab kogukonnaliikmete omavahelist sidet ja ettevõtlikkust. Oluline on piirkonna arengusse varakult kaasata noori, kes võtaksid eestvedaja rolli, et oma nutikate ideedega kodukandis töökohti ja väärtust luua.

„Vajadustele vastava keskkonna tagamine on kohaliku omavalitsuse kõige olulisem ülesanne. Kui piirkond on elamiseks soodne, siis on ka lapsi, kelle ettevõtlikkust saab kool toetada ja arendada. Ettevõtlusõpe on siinkohal võtmetähtsusega - õpetades lapsi päriselu probleeme lahendama, kasutavad nad seda oskust tulevikus tõenäolisemalt oma kodukoha hüvanguks, selmet mujale õnne otsima minna," kommenteeris Vändra Gümnaasiumi direktor Marget Privits.

Regiooni edu sõltub piirkonna asutuste ühistest pingutustest ettevõtlike noorte toetamisel ja seetõttu on mitmed maakonnad seadnud ettevõtlusõppe ja ettevõtlikud noored arengustrateegias olulisele kohale. Ettevõtlikud õpilased üle riigi pakuvadki õppetöö raames kodukandi kitsaskohtadele praktikas lahendusi, olgu tegemist valdade lõimimise üritustega, bussijaama või lagunenud silla korda tegemisega. „Näidates noortele, et nemad suudavad maailma muuta ning andes selleks vajalikud teadmised, võivad nad nii õppimise ajal kui ka hiljem kodukandis suuri asju korda saata. Lisaks aitavad ettevõtlusteadmised ja aktiivne hoiak hakkama saada ootamatustega nagu majanduslangus või töökohtade koondamine," lisas Privits.

Suuri eesmärke saavutatakse ainult koostöös

Pärnu maakonnas aitab koolide ja ettevõtete vahelist koostööd luua Pärnumaa Arenduskeskus, kaasates aruteludesse nii koolide, kohalike ettevõtete, noortekeskuste kui ka töötukassa esindajaid. Neil kõigil on oma roll ja tegevused regiooni arengu edasi viimisel.

Pärnumaal asuva Vändra Gümnaasiumi direktor Privits peabki mõtestatud ja eesmärgipärast arenduskoostööd piirkonna suurimaks tugevuseks. „Haridusasutuste, ettevõtete ja maakondliku arenduskeskuse regulaarsed ühised tegevused aitavad haridust konkurentsivõimelisemaks muuta. Pärnumaa Arenduskeskuse tihe koostöö koolidega tagab ka selle, et ettevõtlusõppe alane info liigub kiirelt ja jõuab õigete inimesteni," sõnas Privits.