Ettevõtlusõpetaja: laske lapsel ebaõnnestumisest õppida!

„Haridus ei muuda maailma. Haridus muudab inimesi ja inimesed muudavad maailma!" on öelnud Brasiilia haridusuuendaja Paolo Freire. Freire põhiideeks oli, et kool peaks õpilasi ette valmistama elamiseks mitte lihtsalt homses, vaid nad peaks suutma ise kujundada homset. Kui inimene on haritud, siis muutub ta ühiskonna passiivsest liikmest aktiivseks, ettevõtlikuks ja hoolivaks osalejaks. Kõik saab alguse positiivsest ja loovast mõttelaadist, tahtmisest lahendada enda ja teistega seotud probleeme ning leida uudseid tulevikku suunatud lahendusi enda ja ühiskonna heaks.

Sellise ettevõtliku hoiaku kujundamine on pikk protsess, mis peaks algama juba varases nooruses, sest toob lastes välja nende eeldused, võimed ja huvid. Tegutsemissoovi, loovust ja igapäevaste elus vajalike oskuste arenemist suunavad algul lasteaed, pärast kool, kuid väga tõhusaks mõjutajaks on ka vanemad.

Esimese töökogemuse võlud ja valud

Noorte pädevused avalduvad sageli iseseisvumisel ehk esimesel töökohal. Olen kokku puutunud noortele hooajalist tööd pakkuvate ettevõtjatega, kes ütlevad, et tööle tulnud noorte puhul kipub välja joonistuma sarnane muster - noorte enesehinnang on kõrge või vastupidi, peaaegu olematu, esimesed raskused peletavad kiiresti töölt, puudu jääb vastutustundest õigel ajal tööle jõuda ja seal rutiini taluda. Hiljuti Šotimaal ettevõtjate seas läbi viidud uuringus selgus muuhulgas, et ettevõtjad peavad oluliseks noortes arendada järgmise viie aasta jooksul ebaõnnestumisega hakkamasaamist, meeskonnatööd ja suhtlemisoskust.

Tuleviku ametid muutuvad ajas kiiresti ja tööturul hakkama saamiseks on vaja pidevalt ennast täiendada või uueks karjääriteeks ümber õppida. Sellega kohanemiseks muutuvadki aina olulisemaks laiapõhjalised teadmised erinevatest valdkondadest, aga eeskätt just isiksuslikud oskused: loovus, enesejuhtimine, autonoomne motivatsioon, emotsioonidega toimetulek, planeerimise, probleemide lahendamise ning suhtlemise oskus.

Usk oma võimetesse aitab ebaõnnestumisest õppida

Muutustega toimetulekuks valmistavad noori ette kool ja õpetajad, kuid isiksuse kujundamisel on võtmetähtsusega ka kodu ja sotsiaalne keskkond, kus laps viibib. Väga oluline on toetav suhtumine lapse pingutuste, edusammude, aga ka ebaõnnestumise puhul. Eriti just eksimist ja ebaõnnestumist kardetakse ja hurjutatakse, kuid tegelikult õpitakse sellistest kogemustest kõige enam.