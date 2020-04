FOTOD ja VIDEO | Kas Harjumaal on viirus tõesti maapakku pugenud? Poode täitvad inimmassid meenutavad mõne arvates laulupeoliste kogunemisi

"Laulupidu järjekorras" - just sedasi kirjeldas üks meie portaali lugejaid Lasnamäe Bauhausis aset leidnud olukorda. Ehituskaubamajas viibinud inimesed moodustasid pikki järjekordi, eirates kahemeetrise distantsi hoidmise nõuet, nägu süüdimatult katmata.

"Päris õudne oli, taandusin kiiresti," märkis Bauhausi oste sooritama suundunud lugeja Delfile.

Bauhausi kliendiinfo telefonilt selgus, et inimestest koosnev pudelikael tekkis täna pangamaksesüsteemi tõrke tõttu - kuna klientidel on kombeks kaardiga tasuda, tekitas see probleemi kaupade eest maksmisel ning pikendas oluliselt ostu- ja teenindusprotsessi.

Milline ettevõte Bauhausi pangamakseterminalide ja -süsteemi eest vastutab, jättis kliendiinfo avalikustamata. Küll aga kinnitati omalt poolt, et olukord on kaupluses nüüdseks tavapärane ning külastajaile ohutu. Üksteisest lahus viibimist tuletatakse ehituskaubamajas meelde nii siseraadio salvestiste kui ka turvameeste poolt.

Loe edasi, et näha, kuidas on olukord mujal Harjumaal ja mis on põhjustanud järjekorrad näiteks Saku Selveris.