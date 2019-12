FOTOD | Libataksod ootavad Tallinna vanalinnas kundesid

Kuigi Tulika Takso on juhtinud nii tarbijate kui ametkondade tähelepanu võltsitud Tulika taksodele, mis petavad ära nii turisti kui kohaliku, pole libatulikad Tallinna tänavatelt veel täielikult kadunud. Vastupidi. Täna tehtud fotodelt on näha, kuidas täna, aastavahetuse eel on libataksojuhid Tallinna vanalinnas kundesid otsimas.

Tulika taksofirma juht Mati Saar soovitab klientidel jätkuvalt olla valvas, sest libatulikasse istunud kliendi jaoks võib see rahakotile valusalt mõjuda. "Ilmselgelt ei kehti libatulikates Tulika hinnakiri ja sõidu lõpus võib klienti tabada ebameeldiv üllatus," nentis Saar enne jõule.

Petta saanud kliendid pöörduvad Saare sõnul Tulika poole, sest on eeldanud, et kasutavad Tulika teenust. "Meie kogemus näitab, et just turistidel tekib kõige rohkem probleeme libataksodega, klientidele tehakse südalinne piires üüratuid, 50-euroseid arveid ning need kaebused jõuavad paraku meieni," lisas Saar.

Vaata videost, kuidas septembris libatulikaid maha võeti ja mis nad põhjenduseks ütlesid!



Libatulikate üks kogunemispaiku ongi Viru tänava algus, mis peaks linnavalitsuse eelmise aasta lõpus tehtud otsuse kohaselt olema hoopis elektri- ja hübriidtaksode päralt. Teine populaarne piirkond ettevaatamatute klientide püüdmiseks on Tallinna Vanasadam.

"Töö käib aktiivselt, kliendid haaratakse autosse otse kõnniteelt ning raadiosidega tagatakse, et vabanenud kohale tuleb sadamahoonete vahelt kohe järgmine libatulika," kirjeldas Saar.

Tulika kaubamärk on inimeste seas tuntud ja hinnatud, tegemist on Eesti vanima ja suurima taksofirmaga. Seda aga kasutavad mõned taksojuhid osavalt ära kujundades oma auto peal olev logo väga sarnaseks Tulika omaga.