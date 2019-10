FOTOD | Tõuksid läinud, aga tulemas uus hullus! Tallinna linn täitub kiirelt uute masinatega

Citybee vastas suhtekorraldusbüroo kaudu Delfile vaid niipalju, et uus sõiduautode teenus pole veel aktiivne, kuid esimesed autod on tõesti Tallinnasse jõudnud. Teenusega alustamisest lubati teada anda.

Citybee autode näol on tegemist uue autorenditeenusega. Firma pakub sama teenust Lätis ja Leedus.

Läti ja Leedu kodulehtedel seisab kirjas, et auto lühiajaliseks rendiks on vaja ainult telefonirakendust. Leedus ja Lätis kujuneb hind kahest komponendist - autoga läbitud kilomeetrid ja ajatariif. Leedus maksab iga kilomeeter 15 senti, sama palju maksab iga minut. Samas, kui autot kasutada üks tund, siis on ajatariif 4,90. Eestis kehtima hakkavad hinnad ei ole veel avalikud.

Osa autosid on juba Tallinna linnas laiali paigutatud, suurem osa on veel Fiati edasimüügiga tegeleva Autospiriti teeninduse ümber Ehitajate teel. Praegu käib kiire töö, fotodelt on näha, kuidas töömehed autodele ükshaaval numbrimärke paigutavad. Kasuliku andmetel tuuakse Tallinnasse 135 sõiduautot Fiat 500.

Tegemist on nelja istekoha ja kahe uksega sõidukiga, mida viib edasi 1,2 liitrine bensiinimootor.