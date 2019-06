FOTOD | Valus ninanips Elronile! Lux Express tutvustas uusi busse ja näitas, palju sinna rattaid mahub

Elron teatas juuni alguses, et keelab suveperioodil suurema nõudlusega Tartu, Narva ja Viljandi liinidel reedeti, laupäeviti ja pühapäeviti jalgrataste rongiga transportimise. Rongifirma suurim konkurent Lux Express ei jätnud võimalust kasutamata ja näitas, kui hõlpsalt on nende bussidega võimalik rattaid transportida.

Bussifirma palub ainult, et jalgrattad oleksid võimlikult puhtad, vastasel juhul on oht, et need võivad määrida pagasit. Olemas on ka kotid, mille abil saab ratta ära pakkida. Mõne minutiga paigutati bussi pagasiruumi ilma probleemideta viis ratast.

Uued bussid on sääslikumad

Lux Express on tellinud 20 uut bussi, millest esimesed kolm jõudsid hiljuti Eestisse. Ülejäänud bussid jõuavad maanteedele selle aasta jooksul, firma jaoks on tegemist 7 miljoni euro suuruse investeeringuga. Kui kõik uued bussid teedele jõuavad, on firma bussipargi vanus alla kolme aasta.

Uute busside keskmine kütusekulu on umbes 25 liitrit sajale kilomeetrile. Mõne aastaga on toimunud kiire areng, kolm aastat tagasi soetatud busside kütusekulu oli veidi üle 30 liitri sajale kilomeetrile.