Hädas üürnikud peaksid üürileandjatega rääkima. Selles mängus pole võitjaid

Kui inimene on üüriga hätta jäänud, siis on olukord keeruline mõlema poole jaoks. „Kas üürileandja peaks võtma endale sotsiaaltoe pakkumise kohustuse? Väikesel üürileandjal on üsna tõenäoliselt omalgi rahalisi kohustusi panga ees. Oleks ebamõistlik eeldada, et üürileandjad võtaksid selle kohustuse enda kanda,” sõnab kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.

Raskustes oleval üürnikul soovitab Toompark oma võimalused läbi mõelda ja hoiduda end ebarealistlike ootuste-lootustega petmast. „Äkki kolida odavama pinna peale? Et kui elasin kogu aeg Mustamäel, siis võib-olla tuleb nüüd Keilasse kolida. Elustandardis tuleb järeleandmisi teha. Kui raha ei ole, siis ei saa eeldada, et keegi mingi mugavuse kinni maksab. Need on väga rasked valikud,” tõdeb Toompark.