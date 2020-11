Idufirma ja kindlustusseltsi koostöö lubab sõidukiomanikule aja ja raha kokkuhoidu

DriveX pakub digitaalset ning automatiseeritud sõidukite verifitseerimise tarkvara, mille abil saavad inimesed kodust lahkumata saata sõidukist ülevaate kindlustusettevõttele. DriveX-i missioon on vähendada kulusid ja ajakulu ning suurendada andmete usaldusväärsust.

Rakenduse põhiline tarkus tuleneb masinõppe ja -nägemise tehnoloogiatest. Pildistamise käigus teostatakse kohene analüüs ning antakse kasutajale tagasisidet, kas pilt on sobiv ning korrektne. „DriveX-i lahendus on mugav ja vajalik täiendus kaskopoliiside ostuprotsessis ning aktiveerimisel," ütles ERGO kindlustuse kindlustusvaldkonna juht Andres Konsap. „Usume, et inimesed väärtustavad oma aega aina rohkem ja kui suudame automatiseerida kaskopoliiside aktiveerimise, saavad inimesed kiiremini muretult liiklema asuda," lisas ta.

DriveX lahendus kasutab uudset veebitehnoloogiat - rakendust nutitelefoni alla laadida ega paigaldada pole tarvis. Sõiduki verifitseerimise protsess algab lingi saatmisest, mille kasutaja avab oma nutitelefonis.

Rauno Sigur, DriveX asutaja ning tegevjuht ütles, et lahenduse arendamine algas juba aasta tagasi peale Porsche globaalsel digihäkatonil osalemist ning ärimudelit täiendati ka Prototroni ning Ajujahi võistluste raames.

DriveX Technologies on 2019. aastal loodud Eesti idufirma, mille kaasasutajateks on Rauno Sigur, Kentti Koppel ning Valter Läll.